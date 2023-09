(VIDEO) Specijalne pripreme za Kimovu stolicu: Testiranje na izdržljivost, zračenje i čišćenje

Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se u sredu sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, a pažnju je privukao snimak nastao pre samog sastanka i priprema stolice za Kima.

Stolica koja je bila planirana za Kim Džong Una proveravana je nekoliko desetina puta, pošto se sumnjalo da bi mogla da pukne zbog težina severnokorejskog lidera. Prema navodima južnokorejskih medija, Kimova težina iznosi oko 120 kg. Kim Jong-un’s chair. Do you care ? They care ! pic.twitter.com/uu5ECiL7EO — Slava Ukraini 🇺🇦 In Ukraine | News, Updates (@Heroiam_Slava) September 13, 2023 Mediji su objavili video na kojem se vidi kako ljudi iz Kimove pratnje, s belim