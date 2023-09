Nova najava RHMZ: U naredna dva sata pljuskovi sa grmljavinom u ovim delovima Srbije

U naredna dva sata na području Pomoravlјa i istočne Srbije pretežno oblačno, mestimično s kišom, dok se izolovana pojava plјuskova s grmlјavinom očekuje u Bačkoj i Banatu, najavio je RHMZ.

U Srbiji je danas promenljivo oblačno i svežije, ali i dalje toplo za ovaj period godine, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Od sredine dana i u većini krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će na istoku i jugoistoku veći deo dana biti suvo. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 28 do 32 stepena. U Beogradu bi kišobrani mogli da zatrebaju posle podne. Temperautura do 30