Vučević: Nadam se da će pregovori u Briselu dovesti do smirivanja tenzija na KiM

Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je danas, povodom naredne runde dijaloga između Beograda i Prištine koja će se održati u Briselu, da se nada da će pregovori dovesti do smirivanja situacije na terenu.

Istakao je da i dalje ne može da prihvati da zemlje kvinte pritiskaju premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija, a da on neće da ih sluša. „Zemlje koje su angažovane u procesu pregovora vide Kosovo kao nezavisnu državu, a to dosta otežava poziciju Srbije. Mi ne smemo da se povučemo iz tog dijaloga. Trenutna bezbednosna situacija je izazovna. Deluje da se smirila ako se ništa ne dogodi za nekoliko dana ali to nije tačno”, rekao je Vučević za TV