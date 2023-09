Vučić u Briselu: Kurti odbio predlog EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se sa šefom evropske diplomatije Đuzepom Boreljom, specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i predsednikom vlade privremenih vlasti na Kosovu i Metohiji Albinom Kurtijem.

Nakon razgovora Vučića i Borelja i Lajčaka, u 10 sati, usledio je sastanak evropskih posrednika i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija, a zatim u 11 sati i trilaterani sastanak. Nakon sastanka oglasio se predsednik Vučić: - Razgovori su neuspešno završeni, svi imamo svoje predloge, a na kraju smo mi kao Srbija prihvatili kompromisni predlog EU. Kurti nije hteo