Crnogorski ministar: Iz depoa Višeg suda nestalo 19 komada vatrenog oružja

Ministar pravde Crne Gore Marko Kovač izjavio je danas da je u depou koji je obijen kroz podzemni tunel ispod Višeg suda u Podgorici u ovom trenutku nedostaje 19 komada vatrenog oružja.

On je za TV Vijesti kazao da je to oružje iz predmeta koji su pravosnažno okončani i delom iz predmeta koji nisu okončani. Dodao je da ima odobrenje nadležnih organa da to saopšti, da su neki predmeti završeni i pre 15 i 20 godina, ali da su neki predmeti vezani za organizovani kriminal. Kovač je objasnio da predmeti nisu povezani i da je još rano pričati o krajnjim motivima. Depo Višeg suda u Podgorici obijen i do njega je prokopan tunel čiji je početak stan