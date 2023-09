Prve kapi kiše uz grmljavinu očekuju se u tri oblasti Srbije: Prognoziran pad temperature

Kišobrane u rukama danas će imati žitelji juga, jugozapada i zapada Srbije gde se očekuju pljuskovi i grmljavina, dok će se u ostatku zemlje zadržati suvo vreme, ukratko glasi prognoza meteorologa.

Kako navode prognozeri Weather2Umbrella, duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a maksimalna dnevna temperatura biće od 25 do 29 stepeni Celzijusa. U Beogradu, kako se navodi na njihovoj zvaničnoj Fejsbuk stranici, danas će biti promenjivo oblačno, malo svežije i suvo. „Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura biće 26 stepeni. U Srbiji u subotu više sunca, ali i dalje povremeno uz oblačnost, na jugoistoku ujutro i sa kišom. Od