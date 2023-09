Gračanica: pretučenom mladiću određen pritvor

GRAČANICA - Jednom od mladića A.M. koji je sinoć pretučen od pripadnika takozvane Kosovske policije u Gračanici određeno je zadržavanje do 48 sati, potvrdio je za Tanjug advokat Mile Marković.

Prema rečima advokata, tužiteljka ga nije obavestila o meri pritvora, a pritvorenog mladića prema zakonu nakon ove mere sutra moraju izvesti pred istražnog sudiju. "Mislim da je ovo mera zastrašivanja, za koju nema razloga. Zadržavanje u pritvoru se određuje za teža krivična dela, a ne za nevezivanje pojasa. Ovo je za mene neshvatljivo", rekao je Marković za Tanjug. On je dodao da je tužiteljka iz Prištine, nakon uzimanja izjave A.M., rekla da on može otići na