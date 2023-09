Veljanovski: Ovako se više u nedogled ne može, opozicija da saopšti šta će za izbore

Beta pre 1 sat

Profesor Fakulteta političkih nauka u penziji Rade Veljanovski izjavio je danas, komentarišući proteste "Srbija protiv nasilja" koji su održani u Beogradu i drugim gradovima, da organizatori i opozicija moraju da artikulišu pravac delovanja i kažu šta planiraju za koje izbore i da to saopšte ljudima.

Veljanovski je za televiziju N1 rekao da se "ovako u nedogled više ne može", i da se ne može širiti u nedogled spektar tema o kojima se govori, jer je, kako je istakao, već sve o tome rečeno.

"Ako organizatori protesta i opozicija žele da imaju iole racionalan epilog, oni moraju pod hitno da smognu snage da naprave artikulaciju u nekoliko pravca delovanja i to ne može da ide mnogo u širinu. Mora da se tačno zna šta ćemo da radimo sa izborima, na kojim izborima… Iduće godine će sigurno biti lokalni, za sada se ne zna šta će odgovoriti vlast (za ostale izbore)… Na gradskim ćemo to, na opštinskim ovo, na republičkim ovo… I onda da saopšte to ovim ljudima, jer ovi ljudi to zaslužuju", rekao je Veljanovski.

Govoreći još o opoziciji, on je kazao i da najvažnije stavove iz stranaka opozicije, kada je u pitanju Kosovo, naša prošlost, odnosi prema zemljama u regionu, "tek u naznakama imamo".

Dodao je da smatra da se možda stranke opozicije i boje da ih iskažu, jer znaju da su tu raznorodni, i da mogu da obeshrabre građane.

On je kazao da ne bi voleo da izbori budu ove godine, "nego da iduće budu samo lokalni, oni koji inače treba da budu, a da opozicija ima više vremena da sedne, razmisli i iskristališe stavove i izađe i kaže - naši su stavovi to i to".

(Beta, 09.16.2023)