"Lagao sam da ne mogu da imam decu": Miki Đuričić sada ima dvoje naslednika sa suprugom Anđelinom, a godinama je obmanjivao javnost: "Život mi se promenio"

Bivši rijaliti učesnik Miki Đuričić (46) pre tri godine postao je otac devojčice kojoj je dao ime Dunja, a njegova supruga je juče na svet donela sina Arsenija.

Miki je svojevremeno priznao da je pre nego što je upoznao suprugu lagao svoje devojke da ne može da ima decu. Takođe, one ovu informaciju plasirao i u javnosti. - Mislio sam da nikada neću imati decu. Kada su me u rijalitiju napadali i govorili: "Ma ćuti, ti ni decu nemaš!", lagao sam da ne mogu da ih imam, samo da bih ih skinuo s vrata. Hteo sam da nam se ćerka zove Lenka, ali supruga nije bila za to zbog nesrećne sudbine Lenke Dunđerski. Onda je predložila da