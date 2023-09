Đilas: Predlažemo Deklaraciju za sprečavanje ponovne propasti Srbije

Beta pre 50 minuta

Predsednik SSP Stranka slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas na sednici glavnog odbora u Jagodini da ta stranka predlaže Deklaraciju o sprečavanju propadanja Srbije sa konkretnim rešenjima za izlazak iz krize. Đilas je naveo da će se ta stranka truditi da opozicija na naredne izbore izađe što jedinstvenija i u broju kolona koliki je potreban da se postigne što bolji rezultat, a to je promena ove vlasti. Đilas je rekao da datum izbora niti koji će izbori biti raspisani ne zavisi od opozicije. "Ne znamo kad će i koji izbori biti raspisani, ali znamo dve stvari, znamo kakva je situacija u Srbiji danas i koja su rešenja da se to promeni i da živimo pristono i bezbedno", rekao je Đilas i potom započeo predstavljanje "Deklaracije o sprečavanju propadanja Srbije" koja bi danas trebalo da bude usvojena. Ta deklaracija kako je rečeno, sadrži konkretne mere, šta sve treba da se uradi da bi se zaustavilo ponovno propadanje Srbije koja je gotovo uništena kada je ova ista ekipa bila na vlasti devedesetih godina. "Ukoliko bi se sproveli predlozi iz ove deklaracije, Srbije bi bila druga zemlja", rekao je Đilas. On je u uvodu rekao da je samo u poslednjih devet meseci svaka porodica u Srbiji je zadužena za novih 1.000 evra i da ukupan dug iznosi preko 35 milijardi evra, dok su cene hrane su za godinu dana porasle 21 odsto, za tri godine preko 50 posto. Đilas je ukazao na istraživanja koja govore o čestim slučajevima nasilja, na 24 žene su ubijene u femicidu od početka godine, rekao da su ulice preplavljene nasiljem, ali da su promocijom nasilja preplavljeni i mediji, a ni jedan od predloga ljudi koji su izašli na ulicu ova vlast nije prihvatila. "Ova vlast ne samo da ne želi borbu protiv nasilja, nego želi da nasilje još više raste, da se rasplamsa i da bude na svakom ćošku Izbori će biti prilika da ljudi kažu da li žele da žive u takvoj zemlji, ili u onoj koju mi predlažemo", rekao je Đilas. On je potsetio na dva masakra, na šefa BIA Aleksandra Vulina koji je bio četiri puta ministar, a sada je na listi SAD-a zbog svojih veza sa organizovanim kriminalom, rekao da vlast proganja policajce koji su otkrili najveću fabriku droge kao i da odlaže odlaze lekari i sestre i građane nema više ko da leči. Đilas je predstavio Deklaraciju iz osam tačaka, od kojih je prva usvajanje Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja koja podrazumeva hitno ukidanje svih rijaliti programa, zabranu gostovanja ljudi osuđenih za najteža krivična dela na televizijama, preispitivanje svih prijavljenih slučajeva vršnjačkog nasilja, uklanjanje kladionica i između ostalog sprečavanje mladih da kupuju alkohol. SSP je predložio set mera za zaštitu životnog standarda u koji spadaju: prestanak štampanja novca, analiza maloprodajnih cena 100 osnovnih proizvoda da bi se videlo kolike su marže i zašto je hrana skuplja nego u Evropi i oporezivanja ekstraprofita. {image2} Treća tačka je zaštita privrednih potencijala i to kroz zabranu daljeg zaduživanja, rasprodaje prirodnih resursa, izvoza rude, kao i predlog kako kako EPS da ponovo bude "lokomotiva razvoja". Dodao je Đilas da SSP želi povećanje početne plate lekarima na 150.000 dinara, iako kako je naveo " premijerka Ana Brnabić odavno priča o platama od hiljadu evra, osnovna plata je tek oko 90.000", medicinskim sestrama plate treba povećati na 85.000 dinara, nastavnicima i vaspitačicama na 100.000 dinara, socijalnim radnicima povećati plate za 25 odsto. Peta tačka deklaracije je "pretvaranje društva zvanja u društvo znanja", odnosno da se ne ulaže u naoružanje nego obrazovanje. Treba takođe doneti Nacionalni plana za borbu protiv korupcije ka predloženo je i uspostavljanje regionalnog centra, odnosno međunarodnog regionalnog krivičnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala uz podršku Evropske unije i drugih međunarodnih institucija. Osma tačka je hitno usklađivanje spoljne politike sa EU. "Građani Srbije su deo Evrope, mi smo evropski narod, toliko smo dali za slobodu Evrope, mi smo deo tog kontunenta i nema niko pravo da nas izoluje i tera iz Evrope. Da li je EU idealna, nije, licemeran odnos EU prema Srbiji traje decenijama, ali je i daje najbolje mesto za život", naveo je lider SSP-a. On je dodao da ova vlast svakim potezom pokazuje da ne želi u Evropu jer bi to bio kraj za režim Aleksandra Vučića i za njegovu "neograničenu vlast", ali da SSP nudi konkretna rešenja, a ne samo "politiku dole Vučić". Đilas je pohvalio narodne poslanike iz kluba "Pravac Evropa" koji su doprineli da se u Skupštini ne širi nasilje iako su svakodnevno izloženi psovkama i uvredama. Lider SSP-a pozvao je svoje stranačke kolege da kasnije u toku dana glasaju za predlog deklaracije. Konferencija za novinare nakon sednice GO najavljena je za 15 .00 časova.

(Beta, 09.17.2023)