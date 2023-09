Lep gest: Ivana posle pobede pomagala povređenoj rivalki

Ivana Vuleta, najbolja srpska atletičarka, u nedelju uveče po srednjoevropskom vremenu još jednom je potvrdila da se nalazi u životnoj formi.

Zrenjaninka je posle osvajanja svetskog zlata došla i do nove titule u Dijamantskoj ligi i to na dramatičan način. Dijamantsku ligu ste i ove sezone mogli da pratite u direktnim prenosima ekskluzivno na kanalima Sport kluba, SBB mreži i EON platformi. Vuleta je u poslednjoj seriji izjednačila najbolji skok Ese Brume (6,85), a budući da je imala bolji drugi skok od Nigerijke, došla je do konačnog trijumfa u Judžinu. Ne samo da je još jednom Ivana oduševila na