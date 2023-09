Ivana osvojila Dijamantsku Ligu po peti put u karijeri

Ovo je Vuleti peti Dijamanstki trofej u karijeri, a ukupna devetnaesta pobeda na mitinzima Dijamantske Lige

Srpska atletičarka Ivana Vuleta osvojila je Dijamantsku Ligu u disciplini skok udalj pobedivši večeras na finalu Dijamantske Lige u Judžinu. Vuleta je do pobede stigla skokom iz šeste serije dužine 6,85 metara. Istu dužinu preskočila je i Nigerijka Ese Brume, ali je zbog slabijeg drugog najboljeg skoka zauzela drugo mesto. Ovo je Vuleti peti Dijamanstki trofej u karijeri, a ukupna devetnaesta pobeda na mitinzima Dijamantske Lige. Vuleta pulls it out of the fire!