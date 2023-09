Mali: Za penzionerske kartice prijavilo se 870.000 penzionera

Dogovor o primeni penzionerskih kartica napravljen je sa 600 privrednih subjekata, a do sada se za kartice prijavilo 870.000 penzionera, rekao je Siniša Mali, ministar finansija i potpredsednik Vlade prilikom potpisivanja ugovora između PIO fonda i 16 preduzeća koji su se pridružili ovom projektu.

Penzionerske kartice moći će da se koriste od 1. oktobra ove godine. „Penzioneri koji se još nisu prijavili to mogu da urade onlajn ili u filijalama PIO fonda, na šalterima Pošte Srbije i Poštanske štedionice. Prijava je jednostavna, a koristi očigledne“, poručio je Mali. Mali je istakao da će penzioneri dobiti popust od jednog do tri dinara po litri goriva na NIS pumpama, dok će Putevi Srbije smanjiti putarinu za tri odsto za penzionere. On j epodsetio na