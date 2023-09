MUP: Deset pedofila uhapšeno u akciji 'Armagedon', delili snimke putem interneta

Beta pre 1 sat

Deset osoba uhapšeno je u Srbiji u nastavku policijske akcije "Armagedon", zbog sumnje da su putem interneta delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Uhapšeni se terete da su izvršili krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu i polno uznemiravanje, dodaje se u saopštenju. Uhapšeni su N.N. (35) iz Beograda, D.F. (44) iz Pančeva, M.K. (71) iz Ćuprije, G.D. (40) iz Knića, M.P. (39) iz Vladimiraca, I.K. (37) iz Bikova, N.J. (20) iz Bojnika, S.H. (53) iz Beograda, D.R. (36) iz Kraljeva i V.B. (57) iz Čoke, koji se tereti i za krivično delo ugrožavanje sigurnosti, zbog pretnji preko društvenih mreža. Krivična prijava u redovnom postupku biće podneta Posebnom tužilaštvu za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Pančevu protiv mladića (18) zbog sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Oni se sumnjiče da su u dužem vremenskom periodu, putem interneta, korišćenjem "peer to peer" aplikacija za deljenje fajlova ili korišćenjem TOR pretraživača u cilju prikrivanja lokacije, preuzimali, čuvali na hard diskovima računara i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Sumnjiče se i da su putem društvenih mreža Fejsbuk i Instagram sa svojih i lažnih naloga stupili u komunikaciju sa maloletnim licima, slali fotografije i video zapise pornografske sadržine i pribavili sadržaje nastale eksploatacijom maloletnog lica, kao i ugovarali sastanak sa maloletnim licima radi seksualnog odnosa. Prilikom pretresa stanova osumnjičenih, uvidom u računare pronađena je velika količina video klipova i fotografija nastalih iskorišćavanjem maloletnih lica u pornografske svrhe, sadržaji seksualne eksploatacije dece od tri do 14 godina i druge fotografije i video zapisi eksplicitne zloupotrebe dece u pornografske svrhe, kao i poruke seksualne sadržine kojima su osumnjičeni polno uznemiravali decu i maloletna lica. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni Posebnom tužilaštvu za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, dok je N.N. priveden nadležnom tužilaštvu. Od početka sprovođenja akcije "Armagedon" 2010. godine do 14. avgusta ove godine podneto je ukupno 557 krivičnih prijava protiv ukupno 481 osobe zbog izvršenja 768 krivičnih dela protiv polne slobode na štetu maloletnih lica, kao i krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina. Od tog broja, ukupno 419 osoba je uhapšeno, dok su preostale krivične prijave podnete u redovnom postupku. Od početka ove godine do 14. avgusta podneto je 47 krivičnih prijava protiv 47 osoba zbog izvršenja ukupno 68 krivičnih dela: prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju; 47 krivičnih dela, polno uznemiravanje; 17, iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu; jedno krivično delo, kao i prinuda; tri krivična dela.

(Beta, 09.20.2023)