Ovo je spisak svih putnika iz "autobusa smrti" sa cetinja: Sedam osoba u teškom stanju: Vozaču se na teret stavlja teško delo protiv bezbednosti saobraćaja

Danas oko 12:10 časova na magistralnom putu Cetinje – Budva, u mestu Obzovica, dogodila se saobraćajna nezgoda - izletanje vozila sa kolovoza, u kojoj je učestvovao vozač N.S. (36) iz Nikšića koji je upravljao autobusom marke "Mercedes" nikšićkih registarskih oznaka, vlasništvo "Papović prevoz"

U ovoj saobraćajnoj nezgodi smrtno su stradali – muško lice kod kog je pregledom u džepu pronađen pasoš na ime A.N.D. (66) iz Velike Britanije, kao i A.B. (19) iz Podgorice. Teške telesne povrede zadobili su L.B. (29) iz Ukrajine, S.K. (20) iz Podgorice, N.O. (25) iz Tivta i L.D.K. (72) i oni su smešteni na ortopedskom odeljenju, dok je N.F. (72) iz Budve zadržana na grudnoj hirurgiji. A.S. (33) iz Ukrajine je zadobio teške telesne povrede i on je smešten na