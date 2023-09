Spisak proizvoda „Bolja cena“ otkriva koliko biste uštedeli da kupite sve odjednom Rezultat će vas šokirati

Vladina akcija u Srbiji "Bolja cena – cena za narod" od dans je proširena za još 16 novih kategorija proizvoda, koji će do kraja godine imati nižu cenu u najvećim trgovinskim lancima.

To znači da će potrošačima na raspolaganju biti ukupno 36 jeftinijih proizvoda - namirnica, proizvoda za ličnu higijenu i kućne hemije. To je zajednička akcija i inicijativa države i trgovinskih lanaca radi zaštite standarda građana. Ministar trgovine Tomislav Momirović je ranije kazao da ima dovoljno proizvoda za tu akciju koja se sprovodi u više od 2.500 prodavnica na celoj teritoriji Srbije. On je naveo da učestvuju trgovinski lanci Delez Srbije, Merkator S,