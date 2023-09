Borelj sa šest lidera sa Zapadnog Balkana: Buduće članice EU

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj objavio je da je održao tradicionalni sastanak sa šest partnera sa Zapadnog Balkana koje je nazvao budućim članicama EU.

Borelj je naveo na platformi X (Tviter) da je na tradicionalnom sastanku sa liderima sa Zapadnog Balkana u Njujorku, na marginama Generalne skupštine UN, razgovarao o aktuelnim globalnim izazovima, usklađivanju, zajedničkom radu u multilateralnim forumima i reformama. "Pripremajući se za sledeći talas proširenja, želimo da progresivnu integraciju učinimo stvarnošću", naveo je Borelj. Traditional meeting with our six Western Balkan partners, the future members of