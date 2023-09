RHMZ: Pljuskovi i grad u četvrtak u Srbiji, najtopliji dani nas tek očekuju

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na kratkotrajne pljuskove i grmljavinu u četvrtak popodne i uveče, a oni će lokalno biti praćeni gradom i većom količinom padavina za kratko vreme.

U četvrtak ujutru i pre podne će biti umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Tokom dana će biti i sunčanih intervala, a posle podne i uveče očekuje se naoblačenje i od 10 do 20 milimetara kiše za kratko vreme. Slab i umeren jugoistočni vetar biće u skretanju na jugozapadni, a kratkotrajno jak vetar duvaće na jugu Banata, u planinskim predelima jugozapadne Srbije i u oblasti grmljavinskih oblaka. Najniža temperatura biće od 13 stepeni do 19, a