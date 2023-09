Hovenijer: Priština da krene sa formiranjem ZSO, biće posledica ako to ne uradi

Američki ambasador u Prištini Džefri Hovenijer izjavio je danas da Priština treba da krene napred sa formiranjem Zajednice srpskih opština, kao i da će biti posledica ukoliko to ne bude učinjeno.

Dodao je da Srbija ima drugačiju viziju, ali da to "ne znači da Kosovo ne može da unapredi asocijaciju koja se bavi zabrinutošću srpske zajednice na Kosovu". - Smatramo da to treba da bude u potpunosti u skladu sa važećim Ustavom Kosova. Smatramo da to treba da bude u potpunosti u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Ne verujemo da treba da postoje izvršne vlasti ili ovlašćenja - rekao je Hovenijer u intervjuu za Radio slobodna Evropa (RSE). Hovenijer je rekao da se