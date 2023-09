Paklena vrućina u petak, a onda velika promena vremena: Danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, evo kad stiže zahlađenje!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti ;sunčano i veoma toplo vreme, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Južni i jugoistočni vetar biće slab do umeren, u Banatu i planinskim predelima povremeno jak, a od sredine dana duvaće jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena. I u Beograu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Južni i jugoistočni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura oko 21 stepena, a najviša dnevna oko 34. Meteorolozi su za subotu i nedelju najavili naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, padom