Zelenski: Nema potrebe da se pravi spektakl oko dogovora o žitu sa Poljskom

NjUJORK – Ukrajina je izabrala legalan način da reši spor oko žita sa poljskim vlastima, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u razgovoru sa novinarima tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama.

On je napomenuo da uz svo poštovanje prema Poljskoj, treba da razmišlja o ukrajinskim interesima. „Izračunati su ekonomski gubici od stotina miliona za nekoliko meseci. Ali odnosi naših zemalja su skuplji od tih meseci. Samo Ukrajina je stradala od ove blokade, niko drugi”, rekao je ukrajinski predsednik, prenosi agencija Unian. On je pojasnio da postoji dogovor ukrajinske i poljske strane da embargo bude ukinut 15. septembra. „I svima je jasno da ako dođe do