Od danas izmene javnog prevoza zbog radova na više lokacija u Beogradu

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju Bulevara despota Stefana, na delu od Ulice Džordža Vašingtona do Cetinjske, od dana do 31. oktobra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila sa linija 16, 27E, 35, 58 i 95 i minibus linije E6 u smeru ka Novom Beogradu i Železniku kretaće se Bulevarom despota Stefana, ulicama Džordža Vašingtona, Francuskom, Trg republike, Makedonskom, Dečanskom i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka Pančevačkom mostu saobraćati ulicama Dečanskom, Braće Jugovića, Francuskom, Džordža Vašingtona, Bulevarom despota Stefana i dalje redovnim trasama, navodi se u saopštenju, prenosi Tanjug. Vozila sa ovih linija će