Određen pritvor šestorici osumnjičenih za krijumčarenje kokaina

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor šestorici osumnjičenih da su u periodu od 2020. do 2021. godine prekookeanskim brodovima iz Ekvadora prokrijumčarili do luke u Solunu 324 kilograma kokaina, saopšteno je iz tog suda, prenosi Tanjug.

Pritvor im je određen zbog opasnosti od bekstva i okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv sedam osoba zbog sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet droge. Naredba je doneta u odnosu na Živka Bakića, Aleksandra Matića, Nemanje