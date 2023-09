Lavrov: Ukrajinski mirovni plan i oživljavanje sporazuma o žitu nisu realni

NJUJORK - Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da ni ukrajinski mirovni plan, kao ni najnoviji predlozi Ujedinjenih nacija za oživljavanje Crnomorske inicijative za izvoz žitarica nisu realni.

Lavrov je to rekao na konferenciji za novinare posle nedelju dana intenzivne globalne diplomatije na godišnjem skupu svetskih lidera u sedištu UN u Njujorku, preneo je Rojters. "To je potpuno neizvodljivo", rekao je Lavrov o mirovnom planu u 10 tačaka koji je promovisao Kijev. On je kazao da takav plan nije moguće sprovesti. "To nije realno i svi to razumeju, ali u isto vreme kažu da je to jedini osnov za pregovore", istakao je Lavrov. Šef ruske diplomatije je