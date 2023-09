Vučić: Srbi su se pobunili, ne želeći da trpe Kurtijev teror, stradala trojica, ubistvo kosovskog policajca za osudu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras, obraćajući se javnosti nakon najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji i pucnjave koja se dogodila u selu Banjska, da je ovo jedan od najtežih dana za našu zemlju i narod od 2004. i 2008. godine.

On se izvinio što se nije ranije obratio narodu i dodao da je trebalo vremena da se ispita šta se to dogodilo jutros i tokom celog prepodneva. "Noćas oko 2.46 minuta grupa Srba sa KiM postavila je dva kamiona kao barikade u Banjskoj na Severu KiM, zatim dolazi Kosovska policija koja pokušava da ukloni te barikade, tu dolazi do sukoba sa Srbima i u tom sukobu je ubijen policajac Afin Bunjaku i ranjeno još jedno lice. U 8.57 administrativni prelazi Jarinje i Brnjak