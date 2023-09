Podgoričaninu osumnjičenom da je vozio kopače tunela zadržavanje do 72 sata

Podgoričanin P. M. (31), koji je uhapšen u predmetu formiranom povodom kopanja tunela do depoa Višeg suda saslušan je danas u Osnovnom državnom tužilaštvu i određeno mu je zadržavanje do 72 sata.

On se na saslušanju, branio ćutanjem, prenela je RTCG. Njemu se na teret stavljaju krivična dela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja, putem pomaganja. Policija ga je u tužilaštvo sprovela na sporedni ulaz - ulaz Suda za prekršaje, prenele su podgoričke "Vijesti". On se, kako navodi list, sumnjiči da je vozio kopače tunela od Zabjela do centra grada, kada su odlazili da prave podzemni prolaz do depoa Višeg suda, a uhapšen je juče. Podzemni