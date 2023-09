Na snazi crveni meteo-alarm – očekuje se mesečna količina padavina

U Srbiji je danas u većini krajeva na snazi crveni meteo-alarm, najviši stepen upozorenja na padavine koje tokom 24 časa mogu biti kao mesečna količina. U nekim predelima biće i do 100 litara kiše po metru kvadratnom. S kišom stiže i osetno svežiji vazduh, pa će biti hladnije za deset do 15 stepeni. Najviša temperatura biće od 17 na severozapadu do 27 stepeni na istoku zemlje. Stabilizacija vremena se očekuje sutra, u drugom delu dana.

Drugog dana vikenda biće umereno do potpuno oblačno i osetno hladnije sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom grada. Očekuju se obilne padavine, i to posebno u drugom delu dana, od 40 do 80 mm, a lokalno i oko 100 mm za 24h, što predstavlja mesečnu količinu padavina. Zbog toga je u većem delu Srbije na snazi najviši stepen upozorenja. Timovi Sektora za vanredne situacije su u pripravnosti, a vatrogasno-spasilačke jedinice preventivno obilaze teren.