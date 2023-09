Orlić: Nasilje odgovara isključivo Kurtiju

BEOGRAD - Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić izjavio je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti za događaje u Banjskoj odmah pojurio prvi da optuži Srbe, a da bi svako ozbiljan rekao da vidimo šta se tačno dogodilo pa da komentarišemo.

"Ako ćemo da pričamo o onima koji su sve samo ne to, onda ste videli i reakciju Aljbina Kurtija koji je odmah krenuo, pojurio prvi da optuži Srbe, da kaže da je to neka organizovana ne znam šta akcija i da su to profesionalci neki izveli, sigurno ih je u međuvremenu lično već legitimisao pa zna ko su i šta su, dakle jasno vam je sve", rekao je Orlić. "Ali, ako pričamo o tome kome odgovara nasilje bilo kakvo - to je isključivo Aljbin Kurti i to svi znaju. I sve što