Brnabić: Kurti je kriv za sve, Vučić dugo upozoravao na teror koji trpe Srbi

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić ocenila je večeras da je premijeru privremenih prištinskih institucija Aljbinu Krutiju, koji je, kako je naglasila, jedini krivac za katastrofu koja se danas desila na severu Kosova i Metohiji, vetar u leđa dao i izostanak reakcija iz EU i SAD na pretnje Srbima koje je izneo u Briselu nakon odbijanja plana za deeskalaciju.

Situacija u koju nas je Kurti sve doveo ali i ćutanje međunarodne zajednice je katastrofalno, rekla je Brnabić gostujući na TV Pink. Brnabić je dodala da je svako ko je pažljivo slušao govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u UN, a pored toga što je on i na svim sastancima to pričao, mogao da čuje da upozorava da je potpuno moguće i da je izvesno da do ovakvog sukoba može da dođe na Kosovu i Metohiji. Predsednik je, podsetila je ona, u govoru pomenuo i da je