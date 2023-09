Rasvetljeno ubistvo od pre 9 godina: Muškarac ubijen, pa bačen u reku: Zbog zločina uhapšen njegov sin

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave kriminalističke policije – Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, rasvetlili su teško ubistvo izvršeno 2014. godine na području Rume i uhapsili D. L. (34), koji se tereti za ovo krivično delo.

Sumnja se da su on i M. N. (27), lišili života oca D. L. i telo bacili u reku. Nakon zadržavanja do 48 časova, D. L. je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Rešenjem sudije za prethodni postupak, određen mu je pritvor do 30 dana. M. N. je prethodno uhapšen i pritvoren, zbog sumnje da je izvršio drugo krivično delo.