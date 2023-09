Kakvo vreme RHMZ najavljuje za naredna dva sata? (MAPA)

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najavu da će doći do obilnh padavina, lokalnih pojava grada i olujnog vetra u naredna dva sata. U naredna dva sata na području Srbije umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima s grmljavinom. Padavine se očekuju uglavnom u jugozapadnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije i na području Vojvodine. Kiša je u Beograd stigla nešto pre 20 časova. Brought to you by