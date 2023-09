U Beogradu se drumski saobraćaj pretvorio u rečni: Obilni pljuskovi napravili poplavu u prestonici (VIDEO)

Obilni pljuskovi praćeni grmljavinom i gradom pogodili su danas neke delove Srbije.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci poplavljenih Beogradskih ulica. Na videu sa Čukarice se vidi kako se automobili jedva probijaju kroz vodu. A post shared by 192.RS (@192_rs) U Bulevaru Kralja Aleksandra saobraćaj za tramvaje je obustavljen zbog velike količine padavina. A post shared by 192.RS (@192_rs) Na Auto komandi kolovoz je poptuno polavljen i vozila se veoma otežano kreću. A post shared by 192.RS (@192_rs) Kod Vukovog spomenika saobraćaj se