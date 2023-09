Dačić o situaciji na KiM: Država će učiniti sve da sačuva mir

BEOGRAD: Prvi potpredsednik Vlade i šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je danas da Srbija treba da se čuva svih provokacija i da, kako je poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Srbi na KiM treba da ostanu mirni i veruju svojoj državi koja će učiniti sve da se sačuva mir, posle jučerašnjih sukoba i pogibije trojice Srba i jednog tzv. kosovskog policajca.

Dačić je za televiziju Prva kazao da se u ovoj situaciji međunarodna zajednica izmiče, praktično dozvoljava da dođe do sukoba na KiM i ostavlja Srbe na odstrel "kosovsko-albanskoj policiji". "Kažem kosovsko-albanska policija, jer je to albanska policija, a kosovska policija bi bila kada bi tu bili Srbi", objasnio je Dačić i dodao da je cela suština Briselskog sporazuma bila da na teritoriji gde žive Srbi, Srbi upravljaju. On je naglasio i da je sve ovo što se sada