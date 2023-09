Jovanović: Derbi protiv Crvene zvezde je veliki događaj za mene

Golman Partizana Aleksandar Jovanović izjavio je danas da je fudbalski derbi protiv Crvene zvezde „veliki događaj” za njega. „Ovo će biti moj prvi „večiti derbi”.

Kao dete sanjao sam da makar jednu najveću utakmicu u Srbiji u dresu Partizana. Ovo je veliki događaj za mene”, izjavio je Jovanović, a preneo klub. On je rekao da se za derbi priprema „kao za svaku drugu utakmicu”. „Gledam da telo i glavu pripremim, da dođem do utakmice na najboljem nivou, uz trenera Nemanju Jovšića i stručni štab. Najvažnije je da sačuvam svoj fokus, da me ništa ne remeti. Ali, potpuno isto kao za svaku utakmicu”, dodao je Jovanović. Golman