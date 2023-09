Ponesite kišobrane, prestanak padavina od sredine dana – do 27 stepeni

Ciklon se premešta iz srednjeg Jadrana ka jugu Italije, pa njegov uticaj postepeno slabi i zato se od sredine dana očekuje prestanak padavina. Manje oblaka i više sunca - pa će biti do pet stepeni toplije. Ujutru od 14 do 18 stepeni, najviša dnevna od 20 do 27 stepeni.

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a ponegde je moguć pljusak sa grmljavinom. Pre podne na severu i istoku, a do kraja dana i u ostalim krajevima prestanak padavina, zatim i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 20 do 27 stepeni. Zbog padavina, narandžasti meteo-alarm na snazi je u Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji,