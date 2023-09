Danas pretežno sunčano i toplije

U Srbiji će danas posle jutarne magle i niske oblačnosti biti pretežno sunčano i toplije, a samo će u brdsko-planinskim predelima, kao i na jugu zemlje povremeno biti umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren istočni vetar, koji će tokom dana u krajevima južno od Save i Dunava biti u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 17, a najviša od 24 do 27 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas posle kratkotrajne magle biti pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab i umeren, istočni. Najniža temperatura biće od 13 do 17 stepeni, a najviša oko 26. Pobolјšanje biometeoroloških prilika pogodovaće većini hronično obolelih i osetlјivih osoba.