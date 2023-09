Izboden student u Studentskom gradu, osumnjičeni uhapšen

Dvadesettrogodišnji student izboden je noćas u Studentskom gradu u Beogradu, saznaje RTS. Uhapšen je 25-godišnji student koji je osumnjičen za napad.

Policija je uhapsila 25-godišnjeg D. G. T. O., državljanina Republike Gvineje Bisao, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda, saopštio je MUP. Sumnja se da je noćas oko 2.25 časova u studentskom domu nožem ubo dvadesettrogodišnjeg državljanina Kraljevine Esvatini. On je sa lakšim povredama zbrinut u Kliničko-bolničkom centru Zemun. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden