Pretukao muškarca, oteo mu novčanik i pobegao: Uhapšen nasilnik iz Bora

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, efikasnim operativnim radom, uhapsili su E. Š. (31) iz Bora, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

On se sumnjiči da je najpre pretukao tridesetdevetogodišnjeg muškarca iz okoline Zaječara, a nakon toga mu oteo novčanik sa novcem i pobegao. Policija je E. Š. ubrzo identifikovala i uhapsila. Osumnjičenom je, po nalogu tužioca, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru.