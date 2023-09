Šole razgovarao sa Vučićem i Kurtijem: Hitno potrebno da se obe strane vrate dijalogu

Specijalni savetnik u Stejt departmentu Derek Šole razgovarao je danas sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem o najnovijim dešavanjima na severu Kosova, i pozvao obe strane da se vrate dijalogu i rade ne deeskalaciji situacije.

Šole je na društvenoj mreži „X“ naveo da je u razgovoru sa Vučićem ukazao da je neophodno izbegavati akcije koje bi dovele do porasta tenzija. Spoke to President Vucic @predsednikrs on the importance of immediate de-escalation in the north of Kosovo and avoiding actions which could further inflame tensions. The tragic loss of life underscores the urgent need to restore calm and return to the EU-facilitated Dialogue. — Derek Chollet (@CounselorDOS) September 26,