Kakva bruka kanađana! Ovacije za nacistu u parlamentu! Trudo: Velika sramota za sve nas

Činjenica da je u kanadski parlament pozvan Ukrajinac koji se borio u nacističkoj jedinici u Drugom svetskom ratu je "velika sramota" za Kanadu, saopštio je premijer Džastin Trudo. - Ovo je velika sramota za parlament Kanade i samim tim za sve Kanađane - dodao je Trudo i rekao da je "izuzetno uznemirujuće to što se dogodilo".

Friday, Canadian Parliament honored a 98 year old Ukrainian immigrant who fought the Russians in WW2, Yaroslav Hunka. He fought with the Nazis during the Third Reich as part of the 14th Waffen, aka SS Galincha. Standing ovations for literal Nazis… pic.twitter.com/dgc8jWGSYH — Clandestine (@WarClandestine) September 24, 2023 Jaroslav Hunka (98) dobio je ovacije nakon što ga je predsednik Donjeg doma Entoni Rota nazvao "herojem" tokom posete ukrajinskog predsednika