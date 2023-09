Napadnuta granična patrola Srbije i Mađarske: Pucano iz automatskog oružja, oglasio se Orban

Premijer Mađarske Viktor Orban istakao je da je nasilje kod migranata u porastu i da je zajednička granična patrola Srbije i Mađarske napadnuta iz automatskog oružja.

Orban je na društvenoj mreži "X" naglasio da je vreme da se svi suoče sa istinom da je Briselski dogovor po tom pitanju propao. "Nasilje migranata je u porastu. Pre tri noći, zajednička granična patrola Mađarske i Srbije je napadnuta, pucano je iz automatskog oružja. Ovim su migranti prešli Rubikon. Vreme je da se suočimo sa činjenicama: Briselski migracioni pakt je propao", napisao je Orban. Migrant violence is on the rise. Three nights ago, a joint 🇭🇺 🇷🇸 border