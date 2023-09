Luksuzni stanovi za keš - prodaju se i pre nego što je zgrada završena

BEOGRAD - Iako nam se čini da luksuzne, velike i skupe stanove malo ko može da kupi, iskustvo pokazuje da se takve nekretnine uglavnom prodaju i pre nego što zgrada bude skroz završena. Za metar kvadratni, budući vlasnici stanova, recimo na Dorćolu, plaćali su i 5.000 evra.

U Beogradu su kupci trenutno spremni da ulože najviše novca u stan koji se nalazi u kompleksu Novi Dorćol. Cene za kvadratni metar se kreću od 4.000 do 5.200 evra za one najluksuznije čija površina dostiže i 300 metara kvadratnih. Jelena Đorđević, menadžer prodaje kaže da su to stanoviu premijum kategoriji koje odlikuje drugačija oprema, nezavisan sistem grejanja i hlađenja, pozicija, velike terase, nestandardna visina plafona i do 2.9, korišćeni su najsavremeniji