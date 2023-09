Jovanović Ćuta za BETU: Vučić da se jasno odredi o izborima, a ne 'mogu biti 17. decembra'

Beta pre 4 sati

Poslanik pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta zatražio je danas od predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se jasno izjasni kada će biti izbori, nakon Vučićeve najave da bi parlamentarni, beogradski, pokrajinski i pojedini lokalni izbori "mogli da budu održani 17. decembra".

"Neka se jasno odredi po pitanju zahteva opozicije, da kaže da li će biti izbora do kraja godine ili ne, a ne 'mogu biti'. Neka se 'parizermen' odredi kada će biti izbori, pa da vidimo koliko je jak on i njegova najveća partija u Evropi", rekao je Jovanović za agenciju Beta.

On smatra da opozicija ne treba da se izjašnjava o tom datumu, jer je njen zahtev za održavanje izbora do kraja godine jasan.

"Nije opozicija ta koja treba da se izjašnjava, nego on, da nam tačno kaže kada će biti izbori. Neka odredi datum kada će tačno biti izbori, da mi budemo načisto s tim, a ne da nas zamajava", dodao je Jovanović.

Komentarišući najavu da bi zajedno sa parlamentarnim i beogradskim, 17. decembra prevremeno mogli da budu održani i pokrajinski i pojedini lokalni izbori, Jovanović je Vučiću poručio "da se presabere, pročita izborni zakon".

"Po izbornom zakonu, zna se kad slede lokalni izbori. To je maj, jun mesec. On to sve zna, isto kao što je znao šta će se desiti u Banjskoj. Vučić je u teškom problemu"

Lider Ekološkog ustanka je naglasio i da izbori nisu "Vučićeva privatna stvar", država nije "njegova privatna firma", kao što ni narod na Kosovu "nisu njegovi zaposleni".

"To je narod koji dole živi, koji živi u koncentracionom logoru koji kontrolišu Aljbin Kurti, Aleksandar Vučić i međunarodna zajednica. To što on vodi privatni kartel, to što više ne može da kontroliše svoje Eskobare, to će dovesti do takvog nasilja u ovoj zemlji", rekao je Jovanović.

