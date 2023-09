"Nije ranjen, biće saslušan": Vučić o Radoičiću, otkrio i gde se trenutno nalazi

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić nije ranjen u selu Banjska na Kosovu i Metohiji i da se trenutno nalazi u centralnoj Srbiji.

Vučić je rekao da se radi o laži ministra unutrašnjih poslova prištinskih institucija Dželjalja Svečlje i dodao da će Radoičić morati da odgovori nadležnim organima Republike Srbije. - Milan Radoičić nije ranjen. On je čovek koji sebe smatra borcem za slobodu. Postoje stvari i pitanja na koja će morati da odgovori. To je snimak iz Konaka, a ne iz manastira Banjska. Očekujem da nam pokažu kako je došlo do ubistva policajca i ubistva Milenkovića i Mijailovića - rekao