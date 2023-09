Eksplozija u skladištu u blizini aerodroma u Taškentu: Jedna osoba poginula, 162 povređene

Jedna osoba je poginula, a još 162 su povređene danas zbog eksplozije i požara u skladištu u blizini aerodroma u Taškentu, saopštile su vlasti u Uzbekistanu.

Zbog eksplozije, koja se dogodila jutros u 2:43 po lokalnom vremenu, razbijeni su prozori u obližnjim stambenim blokovima, a jedan tinejdžer je preminuo nakon što je na njega pao prozorski okvir, navodi se u saopštenju uzbekistanskih vlasti. This is what a warehouse in #Tashkent, #Uzbekistan looks like now after an explosion The explosion and fire injured 163 people. pic.twitter.com/MAhL52coY1 — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2023 Dodaje se da su 24 osobe