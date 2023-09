Uhapšeni oštetio budžet Republike Srbije za oko 75.295.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, u saradnji sa Poreskom policijom u ovom gradu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su M.

P. (1952) iz okoline Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja. Sumnja se da je on, kao odgovorno lice jedne privatne firme u Zrenjaninu, od 2018. do 2021. godine, preko fiktivnih dnevnica za službena putovanja isplaćivao zarade i na taj način izbegao da plati porez na zarade i doprinose. Takođe, on se sumnjiči i da je u poslovnim knjigama prikazao lažne račune na osnovu kojih je paušalnim radnjama sa kojima je imao