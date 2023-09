Od danas info-centar o popisu poljoprivrede, od nedelje počinje i popis

BEOGRAD - Info-centar gde građani mogu da dobiju sve informacije i odgovore na pitanja koja se odnose na predstojeći popis poljoprivrede počinje sa radom danas, objavio je Republički zavod za statistiku.

Zainteresovani građani će informacije i odgovore na pitanja moći da dobiju pozivom na broj 0800-444-005, svakoga dana od osam do 20 časova, a pozivi su besplatni i dostupni sa teritorije cele Srbije, iz fiksne mreže Telekoma Srbije i mobilnih mreža. Info-centar će raditi do 15. decembra. Popis poljoprivrede počinje u nedelju, 1. oktobra i trajaće do 15. decembra.