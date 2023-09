"Ti, večita lažna žrtvo i monstrume": Filip Car odgovorio na Aleksandrine optužbe o nasilju: "Imam sve dokaze, rešićemo sudskim putem"

Aleksandra Nikolić, pobednica "Zadruge 6" optužila je bivšeg verenika, Filipa Cara, za nasilje i konzumiranje nelegalnih supstanci, a sada se oglasio i on.

Car je na svom Instgram profilu odgovorio na prozivke i optužbe. - E, to sam čekao zato što sam znao da je to u najavi i da se to sprema i zato večeras, nisam mogao da pričam kad sam došao tamo i sav sam bio van sebe. Sva sreća da imam sve u ovom telefonu, tako da to sam čekao i zato ćemo sudskim putem da rešavamo stvari, a to što si ti polupala i što su ti vrane popile mozak i što bi htela da budeš žrtva preko mene, što si htela da napraviš sve što si uradila,