Čučković: Kopanje prve linije metroa u Beogradu počinje 2024.

On je za Insajder rekao da ga ne plaši tužba konzorcijuma turskih i srpskih preduzeća „Kentkart“ zbog raskida ugovora u vezi sa „Bus plusom“ – : „Tužba nas ne zanima i ne plaši“. „S obzirom na prihod koji su prijavljivali u prethodnih 13 godina, videćete da je to daleko manji iznos od onog koji ljudi […] On je za Insajder rekao da ga ne plaši tužba konzorcijuma turskih i srpskih preduzeća „Kentkart“ zbog raskida ugovora u vezi sa „Bus plusom“ – : „Tužba nas ne