Selaković: Za mere zapošljavanja naredne godine planirano 7,5 milijardi dinara

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da kroz mere aktivne politike zapošljavanja, za koje će u narednoj godini biti izdvojeno više od 7,5 milijardi dinara, država pokazuje koliko je važno da se pomogne poslodavcima da otvore nova radna mesta, saopštilo je to Ministarstvo.

Selaković je, otvarajući Sajam zapošljavanja u Vranju, rekao da je na toj manifestaciji, drugoj po redu u ovoj godini, poslove ponudilo 34 poslodavca za 413 građana Vranja i tog kraja Srbije, „što je značajan broj, imajući u vidu da u Vranju trenutno ima 5.450 nezaposlenih osoba“. On je rekao da je to za 11,8 odsto manje nezaposlenih u odnosu na isti period prošle godine i dodao da je od januara do avgusta 1.566 građana Vranja dobilo posao. Direktor Nacionalne